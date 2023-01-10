Seal 1.7.3

Seal — полезное приложение для загрузки видео- и аудиоконтента с любых интернет-ресурсов на смартфон или планшет с ОС Android. Установив данный загрузчик на свое Андроид-устройство, вы сможете легко и быстро скачивать необходимые файлы и даже целые плейлисты в выбранном качестве, чтобы потом иметь доступ к ним независимо от подключения к Интернету. Вы можете загружать видео с YouTube и других платформ, поддерживаемых yt-dlp. Продукт распространяется на бесплатной основе, имеет открытый исходный код и совсем не содержит рекламы.

Инструмент очень удобен и прост в использовании благодаря интуитивно понятному лаконичному интерфейсу. Скачивание контента осуществляется максимально просто. Для загрузки выбранного видео- или аудиофайла вам необходимо добавить ссылку на него в специальном поле загрузчика и нажать на стрелку загрузки, которая расположена в правом нижнем углу экрана. Вам также будут доступны различные параметры загрузки, где вы сможете выбрать необходимый формат видео, качество, наличие или отсутствие субтитров и т. д. После выбора всех нужных вам параметров нажмите кнопку «Начать загрузку» и завершите процесс.

Чтобы открыть все ваши загрузки нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана. Там же вы можете удалить скачанный файл. Загрузчик не имеет встроенного плеера для воспроизведения контента, поэтому посмотреть скачанное видео непосредственно в приложении не получится. Для этого вам необходимо воспользоваться любым удобным для вас проигрывателем, который установлен на вашем смартфоне.

Приложение пригодится пользователям, у которых нет Premium-подписки на YouTube и которые не имеют возможности загружать контент. С Seal вы сможете иметь эту возможность, не приобретая подписку. Скорее скачивайте это полезное приложение на свой смартфон и наслаждайтесь загруженным контентом.